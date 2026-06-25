Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu: 1,4 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi!

2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM

Aramalar sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 35,5 kilo nargile tütünü, 211 kilo nargile kömürü, 117 adet şarj aleti ve kablosu, 18 adet akıllı kol saati, 11 adet kablosuz kulaklık, 7 adet elektrikli süpürge, 5 adet müzik çalar, 3 adet akıllı cep telefonu ve 5 adet powerbank ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör