Gaziantep’te dev kaçakçılık operasyonu: 1,4 milyon TL değerinde malzeme ele geçirildi!

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde kaçakçılıkla mücadeleye yönelik çalışma yapıldı. Şahinbey ve Nizip ilçelerindeki çalışmalar çerçevesinde A.A.R. ve M.Ç. isimli şahıslara ait işyerlerinde arama yapıldı.
2 ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM
Aramalar sonucunda, piyasa değeri 1 milyon 450 bin TL olan gümrük kaçağı 35,5 kilo nargile tütünü, 211 kilo nargile kömürü, 117 adet şarj aleti ve kablosu, 18 adet akıllı kol saati, 11 adet kablosuz kulaklık, 7 adet elektrikli süpürge, 5 adet müzik çalar, 3 adet akıllı cep telefonu ve 5 adet powerbank ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.