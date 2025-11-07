Gaziantep’te dev operasyon | Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi: 31 şüpheliye işlem yapıldı!

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Son 7 ay içerisinde teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi.
16 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Toplam 31 şüpheliye yönelik operasyonlarda ilk etapta 18 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 16'sı tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.