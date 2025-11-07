Gaziantep’te dev operasyon | Yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi: 31 şüpheliye işlem yapıldı!

Gaziantep'te, Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde, uyuşturucu ticareti yapan örgüte yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Son 7 ay içerisinde teknik ve fiziki takip sonucu yapılan operasyonlar çerçevesinde çok sayıda adrese baskın düzenlendi.