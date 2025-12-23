Gaziantep’te engelli bakım merkezinde skandal iddia: Morluklar, tırnak izleri, kafada ezik! ’Oğluma ne oldu?’





"OĞLUMDA PEK ÇOK ŞEY VARDI"

Oğlunda daha önce de benzer darp izleri olduğunu ve merkezin 'sandalyeden düştü' bahanesiyle kendilerini kandırdığını söyleyen anne Kaya, "Daha önce de bir kez aradılar 'oğlunuz tekerlekli sandalyeden düştü' dediler. Ben de hemen gittim yanına. O zaman tedavi ettirmişlerdi, biz de olabilir böyle şeyler diyerek çok üstelemedik. Ama seferki hiç yenilir yutulur cinsten değil. Morluklar, tırnak izleri, kulakta şişlik, kafada ezik, kaşta açılma gibi pek çok şey vardı. Bunu benim oğlum asla kendisine yapamaz. Ben buranın kamera kayıtlarını istiyorum. Bunları oğlum kendisine yapmışsa hepsinden özür dileyeceğim. Ben yıllardır oğlumun ne kendisine ne de başkasına zarar verdiğini görmedim" dedi.