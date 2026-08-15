Gaziantep’te engelli genç kadına cinsel saldırıda bulunan 5 şüpheli tutuklandı

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

S.P, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.

Polis ekipleri, önce olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R'yi (17) gözaltına aldı.

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ ALINDI

Daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı değerlendirilen şüpheli A.E. de gözaltına alındı.

Kıyafetleri muhafaza altına alınan mağdurun, sürüntü örnekleri alınarak yapılan iç beden muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildiği bildirildi.