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Giriş Tarihi: 15.08.2026 00:28

Gaziantep'te engelli genç kadına cinsel saldırıda bulunan 5 şüpheli tutuklandı

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki genç kadına cinsel saldırıda bulunan 5 kişi, çıkarıldıkları hakimlikçe "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından tutuklandı.

AA Yaşam
Gaziantep’te engelli genç kadına cinsel saldırıda bulunan 5 şüpheli tutuklandı
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Şahinbey ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi'nde, evinden bakkala gitmek için çıkan işitme ve konuşma engelli 23 yaşındaki S.P'nin geri dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri, genç kadını saatler sonra Vatan Mahallesi'nde buldu.

CİNSEL SALDIRIYA UĞRADI

S.P, ailesine ve polise, tanımadığı kişiler tarafından zorla araca bindirilerek götürüldüğü yerde cinsel saldırıya uğradığını ifade etti.

Polis ekipleri, önce olayla bağlantılı oldukları değerlendirilen M.Ş.E. (25), M.T. (27), S.B. (28) ve F.R'yi (17) gözaltına aldı.

SÜRÜNTÜ ÖRNEKLERİ ALINDI

Daha sonra Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca "cinsel saldırı" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, olaya karıştığı değerlendirilen şüpheli A.E. de gözaltına alındı.

Kıyafetleri muhafaza altına alınan mağdurun, sürüntü örnekleri alınarak yapılan iç beden muayenesinde cinsel saldırı iddiasına ilişkin bulgular tespit edildiği bildirildi.

5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan söz konusu 5 şüpheli, sevk edildikleri cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY

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Gaziantep'te engelli genç kadına cinsel saldırıda bulunan 5 şüpheli tutuklandı
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