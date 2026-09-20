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Giriş Tarihi: 20.09.2026 17:02

Gaziantep’te eş dehşeti! Karısını vahşice katledip etrafa kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep'te yaşayan Harun Keklikçi tartıştığı eşi 27 yaşındaki Merve Keklikçi’yi pompalı tüfekle vahşice katletti. Olay sonrası sokağa çıkan cani pompalı tüfekle rastgele ateş ederek dehşet saçtı. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Gaziantep’te eş dehşeti! Karısını vahşice katledip etrafa kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var!
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Olay, Şahinbey ilçesi 60.Yıl Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Harun Keklikçi (32) isimli şahıs, aldatma meselesi nedeniyle eşi Merve Keklikçi (27) ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Harun Keklikçi, evdeki pompalı tüfekle eşi Merve Keklikçi'ye ateş etti.

3'Ü ÇOCUK 4 KİŞİ YARALANDI

Olay sonrası evden çıkan saldırgan, elindeki pompalı tüfekle rastgele sağa sola ateş etti. Bu esnada da sokakta bulunan Hatice Ö. (53) ile Z.Y.Y. (9), Y.E.K. (12) ve B.K.O. (12) isimli 3 erkek çocuk da yaralandı.



EŞİNİ VAHŞİCE KATLETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri saldırgan Harun Keklikçi'yi yakalayarak gözaltına alırken, evde yapılan incelemelerde kocası tarafından vurulan Merve Keklikçi'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan bir kadın ile üç çocuk ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Eşi tarafından öldürülen 2 çocuk annesi kadının cenazesi ise olay yerinde tamamlanan işlemlerin adından Gaziantep adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Geniş çaplı soruşturmanı sürdüğü öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞAHİNBEY #GAZİANTEP

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Gaziantep’te eş dehşeti! Karısını vahşice katledip etrafa kurşun yağdırdı: Ölü ve yaralılar var!
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