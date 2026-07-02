Gaziantep’te evinde ölü bulunmuştu: Katile şoke etti! Meğer kameralara böyle yakalanmış...

Olay, 17 Haziran'da Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar'a telefonla ulaşamayan kızı, eve gitti. İçeriye giren kızı, salonda annesi Yaşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Saniye Yaşar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Saniye Yaşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.