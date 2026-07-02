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Giriş Tarihi: 2.07.2026 10:50

Gaziantep'te evinde ölü bulunmuştu: Katile şoke etti! Meğer kameralara böyle yakalanmış...

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Saniye Yaşar evinde başından tabancayla vurulmuş halde yaralı bulunmuştu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Yaşar'ın katili şoke etti. Meğer güvenlik kameralarına böyle yakalanmış...

DHA Yaşam
Gaziantep’te evinde ölü bulunmuştu: Katile şoke etti! Meğer kameralara böyle yakalanmış...
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Olay, 17 Haziran'da Atatürk Mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Annesi Saniye Yaşar'a telefonla ulaşamayan kızı, eve gitti. İçeriye giren kızı, salonda annesi Yaşar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis önlem alırken sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi yaptığı Saniye Yaşar, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan 2 çocuk annesi Yaşar, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın yaşandığı evde yapılan incelemede başından tek kurşunla vurulduğu anlaşılan Saniye Yaşar'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

GÜVENLİK KAMERALARINDAN YAKALANDI

İslahiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlatıldı. Ekipler evredeki güvenlik kameralarını inceledi. Güvenlik kameralarından apartmanın temizlik görevlisi olarak çalışan Ömer M.'yi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ömer M. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör

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Gaziantep'te evinde ölü bulunmuştu: Katile şoke etti! Meğer kameralara böyle yakalanmış...
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