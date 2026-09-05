Gaziantep’te feci kaza: 14 yaşındaki çocuk can verdi!

Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Dürümcü Emmi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.P., kullandığı motosikletle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan M.P., yolun karşı tarafındaki asfalt zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. M.P.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör