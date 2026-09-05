Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te feci kaza: 14 yaşındaki çocuk can verdi!
Giriş Tarihi: 5.09.2026 13:21

Gaziantep'te feci kaza: 14 yaşındaki çocuk can verdi!

Gaziantep’te kullandığı motosikletin kontrolünü kaybederek refüjdeki ağaca çarpan 14 yaşındaki M.P. hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te feci kaza: 14 yaşındaki çocuk can verdi!
  • ABONE OL

Nizip ilçesi Fatih Sultan Mahallesi Dürümcü Emmi Bulvarı'nda meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki M.P., kullandığı motosikletle seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet orta refüjde bulunan ağaca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan M.P., yolun karşı tarafındaki asfalt zemine düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 14 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi. M.P.'nin cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör
#GAZİANTEP

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te feci kaza: 14 yaşındaki çocuk can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA