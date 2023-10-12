Gaziantep’te feci kaza: 2 çocuk hayatını kaybetti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Kaza, akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi 15 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, üzerinde Kerim G. (14) ile Hüseyin A.'nın (14) bulunduğu ATV, sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobile çarpıktan sonra savrularak devrildi. Feci kazada ATV'nin üzerinde bulunan 2 çocuk ağır yaralandı.



HASTANEYE KALDIRILAN 2 ÇOCUK KURTARILAMADI

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, feci kazada ağır yaralanan Kerim G. ve Hüseyin A. isimli 2 çocuğu ilk müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 14 yaşındaki 2 çocuk, hastanedeki tüm çabalara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.