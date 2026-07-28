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Giriş Tarihi: 28.07.2026 00:05

Gaziantep'te feci kaza! Araç inşaat çukuruna düştü: 2'si ağır 3 yaralı

Gaziantep’te bir araçla çarpışan otomobil, savrularak yol kenarındaki inşaat çukuruna düştü. Kazada 2’si ağır 3 genç kız yaralandı.

İHA
Gaziantep’te feci kaza! Araç inşaat çukuruna düştü: 2’si ağır 3 yaralı
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Kaza, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen iki otomobilin çarpışması sonucu araçlardan biri savrularak yol kenarında 4 metre derinliğindeki inşaat çukuruna düştü.

OLAY YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince çukura düşen araçtaki 3 genç kız güçlükle çıkarıldı.

2'SİNİN DURUMU AĞIR

Araçtan çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP #ŞEHİTKAMİL

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Gaziantep'te feci kaza! Araç inşaat çukuruna düştü: 2'si ağır 3 yaralı
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