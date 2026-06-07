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Giriş Tarihi: 7.06.2026 16:16

Gaziantep'te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 8 aylık bebekten acı haber

Gaziantep Nizip ilçesi kara yolunda feci kaza meydana geldi. Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil kontrolden çıkarak refüje çarptı. Şiddetli çarpmayla ters dönen araçtaki 8 aylık bebek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA Yaşam
Gaziantep’te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 8 aylık bebekten acı haber
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Kaza, Nizip ilçesi D-400 kara yolunda Sekili Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz öğrenilemeyen 67 EC 254 plakalı otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje düşerek ters döndü.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

Kazada, annesinin kucağında bulunan ve otomobilin ters dönmesi sırasında araçtan dışarı fırlayan 8 aylık Emir Ege Kömürcü ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

8 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Ege, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
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Gaziantep'te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 8 aylık bebekten acı haber
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