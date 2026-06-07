Gaziantep’te feci kaza! Kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 8 aylık bebekten acı haber

8 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Emir Ege, ambulansla Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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