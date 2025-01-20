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Giriş Tarihi: 20.1.2025 18:28

Gaziantep’te feci olay: Evde çıkan yangında 2 küçük çocuk can verdi!

Gaziantep'te bulunan bir binada yangın çıktı. 1 saat süren söndürme çalışmalarının ardından binaya giren ekipler 4 yaşındaki Müslüm Saçkesen ile kardeşi, 2 yaşındaki Aras Saçkesen’in cansız bedenleriyle karşılaştı. Öte yandan çocukların annesinin yangın esnasında markette olduğu ileri sürüldü.

DHA
Gaziantep’te feci olay: Evde çıkan yangında 2 küçük çocuk can verdi!

Gaziantep'in Nizip ilçesinde meydana gelen olayda Saçkesen ailesinin yaşadığı evde yangın çıktı. Binadan yükselen dumanları görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale edip yangını 1 saatte söndürdü. Ekipler evde girdikleri odada, Müslüm ile kardeşi Aras Saçkesen'in cesetleriyle karşılaştı. Çocukların cansız bedenleri, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Yangın sırasında çocukların evde yalnız olduğu belirtildi. Babalarının cezaevinde olduğu ifade edilen çocukların anneleri S.S.'nin ise yangın sırasında markete gittiği öne sürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Gaziantep’te feci olay: Evde çıkan yangında 2 küçük çocuk can verdi!
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