Gaziantep’te feci olayda 2 kişi ölmüştü: Kamera görüntüleri ortaya çıtı!

Olay, 27 Ağustos'ta saat 17.00 sıralarında Bostancık Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak meselesi nedeniyle aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede silah, bıçak, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle kavga sonlandırıldı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Yusuf Özkan (27) ile Yasin Özkablan'ın (33) yaşamını yitirdiği belirlendi.