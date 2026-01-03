Gaziantep’te feci son! Yem makinesine düşen besici öldü

Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Beğendik Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre beslediği hayvanları için yem hazırlıyan 5 çocuk babası Osman Solmaz (55), dengesini kaybederek çalışır durumdaki yem karıştırma makinesine düştü.

Solmaz'ın çığlıklarını duyan yakınları makineyi durdurduktan sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirdiği belirlenen Osman Solmaz'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası makineden çıkarıldı. Solmaz'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.