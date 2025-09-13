Gaziantep’te festival coşkusu: 9 gün sürecek

Tarihî İpek Yolu üzerinde bulunan, binlerce yıllık medeniyetlere ev sahipliği yapan Gaziantep, festival boyunca benzersiz mutfağıyla olduğu kadar kültür ve sanat etkinlikleriyle de öne çıkacak. Açılış töreninde konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Gaziantep'in yalnızca Türkiye'nin değil, dünyanın da önemli marka şehirlerinden biri olduğunu söyledi. Alpaslan, "Sanayisi, ticareti, ekonomisiyle öne çıkan şehrimiz, kültürü, tarihi ve gastronomisiyle de ayrı bir değere sahip. Dokuz gün boyunca konserden tiyatroya, söyleşiden gastronomi sunumlarına kadar yüzlerce etkinlik yapılacak. Gaziantep gastronomisi UNESCO tarafından tescillenmiş, beş yüzün üzerinde yemek çeşidiyle dünyada önemli bir konuma gelmiştir. Başkanımız Fatma Şahin'in öncülüğünde yapılan çalışmalarla Gaziantep gastronomide bir marka şehir olmuştur" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, festivalin önemine değinerek, "Bu festival, herhangi bir festival değil. Bugün San Sebastian'da, Londra'da, Paris'te, Tokyo'da gastronomi adına ne konuşuluyorsa, hepsi bu salonda konuşuluyor. Çiftçisinden Michelin yıldızlı şefine kadar herkes burada. Gaziantep gastronomide odak şehir, kutup yıldızı oldu. Şehrimizde yuvalamanın bir felsefesi, bir sosyolojisi var. Bayramdan düğünlere, taziyeden çocuk dişi çıktığında yapılan hediğe kadar mutfağımızda her şey bir ritüele dayanır. 26 hanıyla, Osmanlı ve Selçuklu eserleriyle, Roma döneminden mozaikleriyle bu şehir bir medeniyet mozaiğidir" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentin yalnızca mutfak şehri olmadığını, 9 bin yıllık tarihi boyunca üst üste kurulan medeniyetlerin değerlerini bugüne taşıdığını belirtti. Çeber, "Gaziantep'in 107 coğrafi işaretli ürünü var. Bunlardan üçü Avrupa Birliği tescilli. Türkiye'nin ilk AB coğrafi işareti de Gaziantep baklavasıdır. Dünya bir ev olsaydı mutfağı Gaziantep olurdu. Gaziantep, sadece baklava ve kebapla sınırlanamayacak kadar zengin bir gastronomiye sahiptir" dedi.

Festival açılışında Türkiye Büyük Millet Meclisi İdari Amiri ve MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep'in gastronomiyle olduğu kadar kültür ve tarihi mirasıyla da öne çıktığını vurguladı. AK Parti Grup Başkanvekili ve Ankara Milletvekili Leyla Şahin Usta, Gaziantep mutfağının aile birlikteliğini simgelediğini, mutfağın usta-çırak ilişkisiyle emek gerektiren bir kültür olduğunu belirtti. Festival kapsamında şehrin 50 farklı noktasında yaklaşık 400 etkinlik düzenlenecek. Konserlerden tiyatroya, operadan sinemaya, gastronomi sunumlarından söyleşilere kadar geniş bir programla Gaziantep, 9 gün boyunca kültür ve sanatın yanı sıra mutfağının eşsiz lezzetlerini de konuklarıyla buluşturacak.