Gaziantep’te gelinin eski eşi düğünü kana bulamıştı! Sanığın savunması pes dedirtti: Elektrikler kesilince rastgele ateş açıp…



"MAKTULÜN NASIL ÖLDÜĞÜNÜ GÖRMEDİM"



Sanık Duran U. savunmasında, "Ben Ankara'da ikamet ederim ve diş teknisyeniyim. Diğer sanıkları amcamın oğulları olmaları nedeniyle tanırım. Maktulü tanımam. Müştekiler Emrah ve Halil'i akrabamız olmaları nedeniyle tanırım. İbrahim B. ise amcamın damadı olması nedeniyle tanıdığım bir kişidir. Olay tarihinde kendi düğünüm nedeniyle davetiye dağıtacaktık. Bu sırada hem davetiye dağıtmak hem de Melisa'nın düğününe katılmak amacıyla Gaziantep'e gitmeye karar verdik. Kullandığım araçla ben, Salih ve suça sürüklenen çocuk Gaziantep'e doğru yola çıktık. Emin yanımıza geldi. Birlikte fotoğraf çektirdik. Emin, sosyal medya hesabında Salih'i de etiketleyerek fotoğrafın üzerine 'Affetmek Allah'a mahsustur' şeklinde bir paylaşım yaptı. Üçümüz araçla Nizip'e gittik. Nizip'te alkol aldık ve yemek yedik. Emin kusmaya başlayınca onu halasına bırakmaya gittik. Daha sonra Gaziantep'e davetiye dağıtmaya gittik ve Salih ile birlikte düğüne katıldık. Düğünde amcam Adil ile çocukları Tugay ve Sercan da vardı. Amcamın yanına oturduk, halaya katılıp oyun oynadık. Emre B.'ye ait tabancayla havaya 2-3 el ateş ettim ve daha sonra silahı kendisine geri verdim. Biz düğünden ayrılıncaya kadar herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. Daha sonra Salih ile birlikte Birecik'e döndük. Ali G. Salih'i araması üzerine, düğünden ayrıldıktan sonra Emin'in düğüne geldiğini, rastgele ateş ettiğini ve birkaç kişinin yaralandığını öğrendik. Ben Emin'i Nizip'ten sonra görmedim. Emin'in savunmalarına katılmıyorum. Emin, Nizip'ten sonra bizimle birlikte gelmemiştir. Aracımızda kesinlikle tüfek bulunmamaktaydı. Araç amcam Aydın'a aittir. Emin'in düğünde ateş ettiği sırada biz düğünde değildik. Emin'in düğüne nasıl geldiğini, kiminle geldiğini ve kullandığı tüfeğin kime ait olduğunu bilmiyorum. Maktulün nasıl öldüğünü ve müştekilerin nasıl yaralandığını görmedim. Emin'in olay yerinden nasıl ayrıldığını da bilmiyorum. Ayrıca İbrahim B., amcamın damadı olması nedeniyle Emin'in Melisa B.'den ayrılması sebebiyle aramızda herhangi bir husumet oluşmamıştır. Öncelikle beraatıma ve tahliyeme karar verilmesini, mahkemenin aksi kanaatte olması halinde lehime olan hükümlerin uygulanmasını talep ederim" dedi.