Gaziantep’te iş kazası! 20 yaşındaki işçi öldü

Nizip ilçesinin Sanayi Mahallesindeki bir geri dönüşüm üretim tesisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Mahir El Vas çalıştığı sırada üzerine geri dönüşüm balyası düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine tesise sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan El Vas, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.