Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te iş kazası! 20 yaşındaki işçi öldü
Giriş Tarihi: 4.2.2025 20:19 Son Güncelleme: 4.2.2025 21:29

Gaziantep'te iş kazası! 20 yaşındaki işçi öldü

Gaziantep'te üzerine geri dönüşüm balyası düşen 20 yaşındaki işçi yaşamını yitirdi.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te iş kazası! 20 yaşındaki işçi öldü

Nizip ilçesinin Sanayi Mahallesindeki bir geri dönüşüm üretim tesisinde meydana gelen olayda, 20 yaşındaki Mahir El Vas çalıştığı sırada üzerine geri dönüşüm balyası düştü. Olayı görenlerin ihbarı üzerine tesise sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırılan El Vas, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, işçinin cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te iş kazası! 20 yaşındaki işçi öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA