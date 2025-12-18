Gaziantep’te kamyonetle otomobil çarpıştı: 3’ü çocuk, 6 yaralı!

YARALILARIN SAĞLIK DURUMU İYİ

Kazada, sürücüler ve araçlardaki A.Y. (28), E.Y. (10), M.Y. (7) ve K.Y. (1) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.