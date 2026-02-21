Gaziantep’te kardeş dehşeti! Altın için ablasını boğdu

Şahinbey ilçesinin Ünaldı Mahallesi Attaroğlu Sokak'ta meydana gelen olayda Suriye uyruklu Muhammed Vekil (35) 3 arkadaşıyla birlikte üvey ablası Emine Yusuf'un (55) evine girdi. Evde Emine Yusuf ve 15 yaşındaki kızı Zeynep'in bulunduğunu fark eden şüpheliler panikleyerek anne ve kızına saldırdı. Saldırganların Emine Yusuf'u boğmaya çalıştığı sırada kızı ellerinden kurtularak pencereden yardım istedi. Bu sırada kızı da kalçasından bıçaklayan saldırganlar olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Eve gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, kalbi duran Emine Yusuf'u Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kalp masajı yapılarak hayata döndürülen Yusuf, tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde 1 gün sonra yaşamını yitirdi. Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini incele polisin yaptığı çalışmalar sonucunda Muhammed Vekil ve 3 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.