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Giriş Tarihi: 2.3.2025 21:47 Son Güncelleme: 2.3.2025 21:57

Gaziantep'te kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi ölürken bir kişi ise yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te kaza! Motosiklet sürücüsü öldü

Nurdağı ilçesinde meydana gelen olayda, H.Ö. (66) idaresindeki otomobil Nurdağı-Osmaniye karayolu Yukarıolucak Mahallesi mevkisinde Mehmet Şahin (50) idaresindeki motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosikletten fırlayan sürücü asfalta düştü.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekipleri, motosiklet sürücüsü Mehmet Şahin'in hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı sürücü H.Ö. ise Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken Şahin'in cansız bedeni ise morga kaldırıldı.

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Gaziantep'te kaza! Motosiklet sürücüsü öldü
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