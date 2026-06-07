Gaziantep’te kızını darbedip motosikletle saçından sürüklemişti: O cani baba gözaltına alındı!

GÖZALTINA ALINDI

Sosyal medyada hızla yayılan o görüntüler infiale neden olurken harekete geçen polis ekipleri, baba M.K.'yi gözaltına aldı. Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği'nden yapılan açıklamada ise, "06 Haziran 2026 günü İlimizde bir kız çocuğunun darp edildiği olayda Emniyet Müdürlüğümüz tarafından yapılan inceleme sonucu Y.K isimli çocuğun vücudunda darp izleri olduğu tespit edilmiş, babası M.K.'nin kendisine ve çocuklarına şiddet uyguladığı ifadeleri üzerine olayla ilgili tahkikata başlanılanarak şüpheli şahıs alınan savcı talimatına istinaden gözaltına alınmıştır" ifadelerine yer verildi.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör