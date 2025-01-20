Gaziantep’te komşu vahşeti

Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Fırat Mahallesi'nde yaşayan Osman Çiçek (20) ile aynı yaşlardaki komşusu Haluk Çolak arasında, 3 gün önce alacak verecek nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga, diğer komşuların araya girmesiyle büyümeden sona erdirildi. Ancak bir süre sonra Çolak ailesi ellerindeki sopa ve bıçaklarla Çiçek ailesinin kapısına dayandı.

DEFALARCA BIÇAKLANDI

İki aile arasındaki tartışma büyüyünce, Çolak ailesi, Çiçek ailesine saldırdı. Çolak ailesinden bir kişi Osman Çiçek'i bıçakladı. Olay devam ederken bölgeye gelen polis ekipleri havaya ateş açarak olaya müdehale etti. Ağır yaralanan Osman Çiçek ile çeşitli yerlerinden yaralanan annesi ve ağabeyi ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavisi devam eden Osman Çiçek, tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

ATEŞE VERDİLER

Ölüm haberini duyulması üzerine Osman Çiçek'in yakınları, Çolak ailesinin evine saldırarak ateşe verdi. Evin bir odası yanarken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürüldü.