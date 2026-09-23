Gaziantep’te korkunç kaza! Otomobil fıstık bahçesine uçtu: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 6 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Umut Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.