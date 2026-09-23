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Giriş Tarihi: 23.09.2026 14:53

Gaziantep’te korkunç kaza! Otomobil fıstık bahçesine uçtu: Ölü ve yaralılar var!

Gaziantep’in Nizip ilçesinde meydana gelen kaza yürekleri ağza getirdi. Motosiklete çarpmamak için manevra yapan otomobil fıstık bahçesine uçtu. Ekiplerin peş peşe geldiği olayda ölü ve yaralıların olduğu bilgisine ulaşıldı. İşte detaylar…

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DHA Yaşam
Gaziantep’te korkunç kaza! Otomobil fıstık bahçesine uçtu: Ölü ve yaralılar var!
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Kaza, dün akşam Nizip ilçesi Fıstıkkent yolu üzerinde meydana geldi. M.E.K., kullandığı 34 CYU 399 plakalı otomobille önündeki H.K. yönetimindeki 27 BGL 463 plakalı motosiklete çarpmamak için ani manevra yaptı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, yol kenarındaki fıstık bahçesine uçtu.

1 ÖLÜ 6 YARALI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Umut Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Umut Sezer'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#NİZİP #GAZİANTEP #KAZA

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Gaziantep’te korkunç kaza! Otomobil fıstık bahçesine uçtu: Ölü ve yaralılar var!
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