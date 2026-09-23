Gaziantep’te korkunç kaza! Otomobil fıstık bahçesine uçtu: Ölü ve yaralılar var!

1 ÖLÜ 6 YARALI
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrollerde Umut Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada otomobilde bulunan 4 kişi ile motosikletteki 2 kişi yaralandı.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralılar, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Umut Sezer'in cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.