Gaziantep’te korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eş dehşeti yaşattı: Kurşun yağmuruna tutup…

Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi 77 Nolu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi B.B. (25) arasında araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından araçtan inen B.B., yolun karşısına geçmek istediği sırada H.B.'nin yanında bulunan tabancayla ateş açması sonucu vuruldu.