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Giriş Tarihi: 28.07.2026 15:03

Gaziantep’te korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eş dehşeti yaşattı: Kurşun yağmuruna tutup…

Gaziantep'te yaşanan olayda B.B. (25) boşanma aşamasındaki eşi tarafından dehşeti yaşadı. Kurşun yağmuruna tutularak ağır yaralanan talihsiz kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken yaşam mücadelesinin devam ettiği öğrenildi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Gaziantep’te korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eş dehşeti yaşattı: Kurşun yağmuruna tutup…
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Olay, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar Mahallesi 77 Nolu Cadde'de meydana geldi. İddiaya göre, H.B. (33) ile boşanma aşamasındaki eşi B.B. (25) arasında araç içerisinde henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmanın ardından araçtan inen B.B., yolun karşısına geçmek istediği sırada H.B.'nin yanında bulunan tabancayla ateş açması sonucu vuruldu.

TALİHSİZ KADIN AĞIR YARALANDI

Vücudunun çeşitli yerlerine mermi isabet eden kadın ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme ve kaçan saldırgan kocanın yakalanması için çalışma başlattı.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİANTEP #ŞAHİNBEY

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Gaziantep’te korkunç olay! Boşanma aşamasındaki eş dehşeti yaşattı: Kurşun yağmuruna tutup…
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