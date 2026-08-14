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Giriş Tarihi: 14.08.2026 16:24 Son Güncelleme: 14.08.2026 16:31

Gaziantep’te korkunç olay! Engelli kıza cinsel istismar iddiası: 4 şüpheli arabayla kaçırıp…

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. İşitme ve konuşma engelli genç kızın, 4 şahsın cinsel istismarına uğradığı iddia edildi. Olay sonrası 4 şüpheli gözaltına alınırken genç kızın yakınları ve vatandaşlar karakolun önünde toplanarak yaşananlara tepki gösterdi. Araba detayı ise kan dondurdu. İşte detaylar

İHA Yaşam
Gaziantep’te korkunç olay! Engelli kıza cinsel istismar iddiası: 4 şüpheli arabayla kaçırıp…
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Olay, Şahinbey ilçesi Cengiz Topel Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, işitme ve konuşma engelli S.P. (24) aracına bindiği bir şahıs tarafından bilinmeyen bir adrese götürüldü.

CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI KAN DONDURDU

Genç kıza, götürüldüğü adreste boyacı, tesisatçı, berber ve berber kalfası olduğu iddia edilen M.T. (28), S.B. (26), M.E. (24) ve F.R. (18) isimli şahıslar tarafından cinsel istismarda bulunulduğu öne sürüldü. Daha sonra serbest bırakılan genç kız, yaşananları ailesine anlattı.



4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAYI DUYAN VATANDAŞLAR KARAKOL ÖNÜNE KOŞTU

İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.

SAĞLIK KONTROLÜ YAPILACAK

Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiasının ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#ŞAHİNBEY #GAZİANTEP

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Gaziantep’te korkunç olay! Engelli kıza cinsel istismar iddiası: 4 şüpheli arabayla kaçırıp…
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