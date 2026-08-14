Gaziantep’te korkunç olay! Engelli kıza cinsel istismar iddiası: 4 şüpheli arabayla kaçırıp…





4 ŞÜPHELİ YAKALANDI, OLAYI DUYAN VATANDAŞLAR KARAKOL ÖNÜNE KOŞTU



İhbar üzerine çalışma yapan polis ekipleri olaya karıştığı öne sürülen 4 şahsı gözaltına aldı. Şüpheli şahıslar emniyete götürülürken bu sırada karakol önünde toplanan genç kızın ailesi ile yüzlerce vatandaş yaşananlara tepki gösterdi. Vatandaşlar, şüphelilerin en ağır cezayı almasını istedi.

Genç kızın istismara uğrayıp uğramadığı iddiasının ise yapılacak sağlık kontrollerinin ardından netleşeceği belirtildi. Konu ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Haber Girişi Buse Sever - Editör