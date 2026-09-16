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Giriş Tarihi: 16.09.2026 12:37

Gaziantep’te korkunç olay! Polyester fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 kişi hayatını kaybetti!

Gaziantep’te meydana gelen patlama yürekleri ağza getirdi. Bir polyester fabrikasında buhar kazanının patlaması sonucu ağır yaralanan Suriye uyruklu işçi Abdullah Omar El Obid (16) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Gaziantep’te korkunç olay! Polyester fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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Olay, dün akşam saatlerinde 3'üncü Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Polyester fabrikasında bilinmeyen nedenle buhar kazanı patladı. Patlamanın bulunduğu alanda buhar ve kaynar suya maruz kalan El Obid ağır yaralandı.

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Abdullah Omar El Obid, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılan El Obid'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep’te korkunç olay! Polyester fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 kişi hayatını kaybetti!
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