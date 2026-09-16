Gaziantep’te korkunç olay! Polyester fabrikasında buhar kazanı patladı: 1 kişi hayatını kaybetti!

1 İŞÇİ HAYATINI KAYBETTİ

Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahale sonrası Şehitkamil Devlet Hastanesi OSB Ek Hizmet Binası'na kaldırılan Abdullah Omar El Obid, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gaziantep Adli Tıp morguna kaldırılan El Obid'in cenazesi, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör