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Giriş Tarihi: 5.06.2026 11:22

Gaziantep’te korkunç olay! Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Süleyman Yaman evinde ölü bulundu!

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen olay yürekleri burktu. Depremde eşini kaybeden ve ogünden beri yalnız yaşayan 59 yaşındaki Süleyman Yaman’a ulaşamayan yakınları polise haber verdi. İhbarla eve gelen ekipler korkunç manzarayla karşılaştı. Yaman’ın cansız bedeni adli tıp kurumuna gönderildi. İşte detaylar…

DHA Yaşam
Gaziantep’te korkunç olay! Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Süleyman Yaman evinde ölü bulundu!
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Olay, sabah saatlerinde Erenler Mahallesi'nde meydana geldi. 6 Şubat 2023 tarihli depremlerde eşini kaybettikten sonra yalnız yaşamaya başlayan Süleyman Yaman'ın yakınları, kendisinden 3 gündür haber alamadı.

O İHBAR KORKUNÇ GERÇEĞİ ORTAYA ÇIKARDI

Yakınlarının ihbarıyla evine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, Yaman'ı hareketsiz yatarken buldu. İncelemede, Süleyman Yaman'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaman'ın cansız bedeni, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilişkin soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Buse Sever - Editör
#İSLAHİYE #GAZİANTEP

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Gaziantep’te korkunç olay! Yakınlarının ihbarı acı gerçeği ortaya çıkardı: Süleyman Yaman evinde ölü bulundu!
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