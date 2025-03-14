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Giriş Tarihi: 14.3.2025 09:48 Son Güncelleme: 14.3.2025 10:44

Gaziantep'te meydan savaşı gibi kavga! 9 yaralı, 3 kişi tutuklu

Gaziantep'te 2 grup arasında çıkan taşlı, sopalı, bıçaklı kavgada 9 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan şüphellerden üçü tutuklandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! 9 yaralı, 3 kişi tutuklu

Karkamış ilçesinin Kelekli mahallesinde meydana gelen olayda, M.K., M.A.K., B.A., M.A. ve H.A. isimli şahıslar ile husumetli oldukları İ.H.K., Y.K., M.K. ve M.A.K. isimli şahıslar yolda karşılaştıkları esnada sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar taş, sopa ve bıçak ile birbirlerini yaraladı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.
Kavgaya karışan şüphelilerden M.K., M.A. ve H.A., kasten yaralama suçu nedeniyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Gaziantep'te meydan savaşı gibi kavga! 9 yaralı, 3 kişi tutuklu
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