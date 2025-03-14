Gaziantep’te meydan savaşı gibi kavga! 9 yaralı, 3 kişi tutuklu

Karkamış ilçesinin Kelekli mahallesinde meydana gelen olayda, M.K., M.A.K., B.A., M.A. ve H.A. isimli şahıslar ile husumetli oldukları İ.H.K., Y.K., M.K. ve M.A.K. isimli şahıslar yolda karşılaştıkları esnada sözlü tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine şahıslar taş, sopa ve bıçak ile birbirlerini yaraladı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri olaya müdahale ederek kavgayı ayırdı. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken jandarma şüpheli şahısları yakalayarak gözaltına aldı.

Kavgaya karışan şüphelilerden M.K., M.A. ve H.A., kasten yaralama suçu nedeniyle sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.