Gaziantep’te meydan savaşı: Kazanın ardından birbirlerine girdiler! 6 gözaltı, 1 tutuklama

Olay, önceki gece Şahinbey ilçesi Akkent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 2 grup arasında maddi hasarlı kaza sonrası trafikte tartışma yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma tekme, tokat, sopa ve kesici aletin kullanıldığı meydana savaşını aratmayan kavgaya dönüştü. Tarafların birbirine acımasızca saldırdığı o anlar ise kameralara yansıdı. Yaşanan olayda kavgaya karışanlardan bazıları yaralandı.

6 GÖZALTI

Kavganın ardından olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kavgayı güçlükle yatıştırırken 6 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli şahıslardan 1'i tutuklanırken diğer şüphelilerin hakkında ise yasal işlem yapıldı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te sokak ortasındaki kavga 'meydan savaşına' döndü

Haber Girişi Serenay Korkusuz - Editör