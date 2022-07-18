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Giriş Tarihi: 18.7.2022 15:49 Son Güncelleme: 18.7.2022 16:20

Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep'teki Burç Ormanı’nda yangın çıktı. Ekipler, alevleri kontrol altına almayı başardı. Gaziantep Valisi Davut Gül ise soğutma çalışmalarının sürdüğünü açıkladı...

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te orman yangını

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde bulunan Burç Ormanı'nda yangın çıktı. Şehir merkezine yakın olan ve yoğun dumanların yükseldiği ormanlık alandaki yangına Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi tarafından 40 araç ve 100 civarında personelle müdahale edildi.

Yangın nedeniyle ormanlık alanda bulunan Gaziantep Üniversitesi Teknopark binası önlem olarak tahliye edilirken, itfaiye ekipleri kısa sürede yangını kontrol altına almayı başardı. Yaklaşık 25 dekarlık alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’te orman yangını | Video

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Gaziantep’te orman yangını
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