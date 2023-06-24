Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi
Giriş Tarihi: 24.6.2023 09:51 Son Güncelleme: 24.6.2023 11:48

Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi

Şehitkamil ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada 6 kişi hayatını kaybetti.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit Sat, eşi, Hatice ile çocukları Kardelen ve Kadir Sat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kızları Ebru Sat ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Rusya ve Wagner arasında kriz! Darbe iddiaları... Kremlin: Putin birazdan açıklama yapacak
İmamoğlu'ndan Bay Bay Kemal ve Kaftancıoğlu’na meydan savaşı: Kılıçdaroğlu’na bir ay süre verdim
Galatasaray'a sürpriz sponsorluk teklifi! İşte stadyum için dev gelir...
Marmaris’te orman yangını! Yanmış erkek cesedi bulundu! Vali açıklama yaptı
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
CHP’nin başına o yakışır!
FETÖ soruşturması kapsamında aranan Mustafa Boydak İstanbul’da yakalandı
Son dakika: Merkez Bankası Başkanı Erkan’dan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusu!
Akşener’in, ‘CHP vesayeti’yle savaşı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA