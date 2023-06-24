Gaziantep’te otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 6 kişi yaşamını yitirdi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesindeki Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada otomobil ile karşı yönden gelen hafif ticari araç çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda sıkışanlar itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerlerden çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Taha Kaçar, Mesut Taşdemir ile Cahit Sat, eşi, Hatice ile çocukları Kardelen ve Kadir Sat'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazadan yaralı olarak kurtulan kızları Ebru Sat ise ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.