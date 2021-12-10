Gaziantep’te özel hastanede büyük skandal! Ameliyatta kafasında unuttular hayatını kaybetti





Biz yaşanan olayı uzman bir doktorun gerçekleştirmesinden ötürü kast ile adam öldürme suçunun gerçekleştiği kanaatindeyiz. Suç vasfının değişmesi gerektiğini düşünüyoruz. Doktorun savunması suçtan kurtulmaya yönelik beyanlardı. Biz asliye ceza mahkemesi tarafından görevsizlik kararı verilerek dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini istiyoruz. Bu dosyadan emsal bir karar çıkabilir. Ben bir vatandaş olarak sağlıkçılardan bu hususlarda çok dikkatli olmalarını rica ediyorum" ifadelerini kullandı.