Gaziantep’te pes dedirten olay! Lüks aracı ile geldi 500 TL’lik tost hesabını fazla bulup kaçtı: O anlar kamerada

"GÜZEL TOSTLAR HAZIRLAYIN, KALİTELİ OLSUN" DEDİ, HESABI ÖDEMEDİ

Yıllardır tostçuluk yaptığını belirten ve yaşananları anlatan Nuray Koçak, "Bir beyefendi küçük bir kız çocuğuyla birlikte iş yerime geldi. 'Güzel tostlar hazırlayın, kaliteli olsun' dedi. Masayı hazırladım. Daha sonra eşi ve bir oğlu daha geldi. Hep birlikte oturup üç tost, dört Niğde gazozu ve ortaya bir porsiyon patates cipsi söylediler. Yemeklerini yedikten sonra adam ailesine 'Siz arabaya binin, ben geliyorum' dedi. Ben de hesabı ödeyeceğini düşündüm" dedi.