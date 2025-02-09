Gaziantep’te pompalı dehşeti! Sokakta yürürken öldürüldü

Şehitkamil ilçesinin Seyrantepe Mahallesi 65001 Nolu Cadde üzerinde meydana gelen olayda, 53 yaşındaki Cengiz Akkurt, sokakta yürürken 34 plakalı bir otomobilden ateşlenen mermilerle ağır yaralandı. Kanlar içinde yere yığılan şahsı görenler durumu 112 Acil Yardım Hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Cengiz Akkurt ilk müdahalenin ardından ambulansla yakındaki bir hastaneye kaldırıldı. Bir fabrikada işçi olarak çalıştığı öğrenilen Akkurt acil serviste yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis olay yerinden kaçan 34 plakalı aracı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.