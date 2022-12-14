Gaziantep’te sağlık çalışanlarına saldırı: 12 kişi gözaltında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, saldırıda bir arkadaşlarının kafatasında ciddi kırıklar olduğu, birinin de beyninde ödem tespit edildiğini söyledi. Tolay, "Sağlık camiası hepimize hizmet veriyor. Doğumdan ölüme kadar hizmet aksamıyor. Serum geç geçirildi diyerek saldırıya başlıyorlar. Dışarıda akrabaları da olaya müdahil oluyor. Poşete koydukları taşlarla arkadaşlarımıza saldırıyorlar. 3 arkadaşımızda ciddi sorun var. Birinin gözünde taşla vurulmaya bağlı travma var. Bir arkadaşımızın kafatasında kırıklar mevcut, birinin ise beyninde ödem oluşmuş. Tedavileri başka bir hastanede devam ediyor" diye konuştu.

Saldırı sırasında kalbi duran saldırgana müdahale eden ekibin içinde yer alan Yoğun Bakım Sorumlusu Tansu Titiz Sayın ise, "Olaydan haberimiz yoktu, acilde müdahale edilecek hasta olduğu bilgisini alınca gelip baktık, bu sırada saldırı devam ediyordu. Sonra biri 'bu hasta da saldırgan' dedi ama biz sanki hiç öyle bir olay olmamış gibi hastanın kalbini yeniden çalıştırarak hayata döndürdük. Burada gerekli tedavisinin ardından ambulansla Ersin Arslan Araştırma Hastanesi'ne nakledildi" dedi.

Hemşire Arif Polat ise, "Yukarıdan hasta gönderilmişti. Ben de başka bir hastaya bakıyordum, sonra yandaki ünite geçti. Orada arkadaşlarla tartışmaya başladılar. Sonra her şey birbirine karıştı. Şans eseri yaralanmadım ama arkadaşlarımız ciddi şekilde yaralandı" şeklinde konuştu.