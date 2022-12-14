Gaziantep’te sağlık çalışanlarına saldırı: 12 kişi gözaltında

Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirildi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede bölümünde iken, görevli hemşire, başka bir hastanın serumunu taktıktan sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınları tarafından sözlü tacize uğradı. Hastane koridorunda devam eden tartışma sırasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.
Olay sırasında saldırgan gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi hastane doktorları yaptı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Hasan B.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, saldırıda bir arkadaşlarının kafatasında ciddi kırıklar olduğu, birinin de beyninde ödem tespit edildiğini söyledi. Tolay, "Sağlık camiası hepimize hizmet veriyor. Doğumdan ölüme kadar hizmet aksamıyor. Serum geç geçirildi diyerek saldırıya başlıyorlar. Dışarıda akrabaları da olaya müdahil oluyor. Poşete koydukları taşlarla arkadaşlarımıza saldırıyorlar. 3 arkadaşımızda ciddi sorun var. Birinin gözünde taşla vurulmaya bağlı travma var. Bir arkadaşımızın kafatasında kırıklar mevcut, birinin ise beyninde ödem oluşmuş. Tedavileri başka bir hastanede devam ediyor" diye konuştu.
Saldırı sırasında kalbi duran saldırgana müdahale eden ekibin içinde yer alan Yoğun Bakım Sorumlusu Tansu Titiz Sayın ise, "Olaydan haberimiz yoktu, acilde müdahale edilecek hasta olduğu bilgisini alınca gelip baktık, bu sırada saldırı devam ediyordu. Sonra biri 'bu hasta da saldırgan' dedi ama biz sanki hiç öyle bir olay olmamış gibi hastanın kalbini yeniden çalıştırarak hayata döndürdük. Burada gerekli tedavisinin ardından ambulansla Ersin Arslan Araştırma Hastanesi'ne nakledildi" dedi.
Hemşire Arif Polat ise, "Yukarıdan hasta gönderilmişti. Ben de başka bir hastaya bakıyordum, sonra yandaki ünite geçti. Orada arkadaşlarla tartışmaya başladılar. Sonra her şey birbirine karıştı. Şans eseri yaralanmadım ama arkadaşlarımız ciddi şekilde yaralandı" şeklinde konuştu.
12 GÖZALTI
Öte yandan olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında bazı kişiler gözaltına alındı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nin de aralarında olduğu tarafından yapılan yazılı açıklamada, kentte bir gün içerisinde 3 ayrı sağlık merkezinde sağlık çalışanlarına yönelik saldırılarla ilgili toplam 12 kişinin gözaltına alındığı duyuruldu.