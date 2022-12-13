Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde meydana gelen olayda, ismi öğrenilemeyen bir hasta, mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye getirildi. Doktorun serum takılmasını istediği hasta müşahede bölümünde iken, görevli hemşire Zelihanur Bozkurt, başka bir hastanın serumunu taktıktan sonra serum ile birlikte hastanın yanına gidince geç geldiği gerekçesi ile hasta yakınları tarafından sözlü tacize uğradı.
Serum geç gelince saldırdılar! Kalp krizi geçiren saldırganı doktorlar kurtardı | VİDEO
SAĞLIK ÇALIŞANLARI TEDAVİ ALTINDA
Hastane koridorunda devam eden tartışma sırasında çıkan kavgayı ayırmak isteyen güvenlik görevlileri Murat İşbilir, İlker Turunç ile tıbbi sekreter Mehmet Azlağ, röntgen teknikeri Mustafa Çetin ve hemşire Bozkurt yaralandı. Yaralılar aynı hastanede tedavi altına alındı.
TAŞLI SOPALI SALDIRI
Olay sırasında saldırgan gruptan Hasan B., kalp krizi geçirerek yere yığıldı. Darp girişiminde bulunduğu sırada kalp krizi geçiren saldırgana ilk müdahaleyi hastane doktorları yaptı. Kalbi duran ve yeniden hayata döndürülen saldırgan, daha sonra başka bir hastaneye sevk edildi. Hasan B.'nin yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. 3 sağlık ve 2 güvenlik görevlisinin darp edilme anları ise hastanenin güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde; görevlilerin taşlı sopalı saldırıya uğramaları ve bir kişinin çantasındaki taşı çıkarıp fırlatması yer aldı.
"SALDIRI BİZİ DERİNDEN YARALADI"
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Serdar Tolay, yapılan saldırının tüm sağlık camiasına yapıldığını ve kendilerini derinden yaraladığını belirterek, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde bir hasta ve yakınları sağlık personellerimize saldırı gerçekleştirdi." dedi.
"KAFATASINDA KIRIK MEVCUT"
Tolay sözlerini şöyle sürdürdü:
"Kadın bir hasta Dahiliye Polikliniğinde ayakta sağlık hizmetini alıyor. Doktorumuz kendisine bulantısı nedeniyle serum öneriyor. Acildeki gözlem odasına serum takılmak üzere gelen hasta diğer hemşirelerimizin bebek bir hastaya serum taktığı sırada, 'Benim serumun nerede kaldı?' diyor. Hemşire hanımımıza darp girişiminde bulunuyor. Yanındaki 15 yaşında bir çocuk da hemşirenin sırtına yumrukla vuruyor. Sonra 23-24 yaşlarındaki yakınları da içeriye giriyor. Oradaki tıbbi sekreterimiz, gözlüklü bir arkadaşımız, gözlüğünü parçalıyorlar ve gözünde travma oluşuyor. Dışardan gelirken poşetlerin içine taş doldurmuşlar o taşlarla geliyorlar. O sırada bir radyoloji teknikerimiz de orada. Onun da kafasına vuruyorlar. Kafatasında kırık mevcut şu anda. 2 güvenlik görevlimiz ise ayırmak için geliyor. Bir tanesinin kafasında yine kesi oluşuyor taş nedeniyle. Diğer güvenlik görevlimizin de kulağına vuruyorlar, kulağında ödem meydan geliyor"
Olayın ardından polis ekipleri kavgaya karıştığı belirlenen 4 kişiyi gözaltına aldı.