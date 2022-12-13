Serum geç gelince saldırdılar! Kalp krizi geçiren saldırganı doktorlar kurtardı | VİDEO

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İnayet Topçuoğlu Hastanesi'nde bir grup hasta yakını, serumu geç getirdikleri gerekçesiyle sağlık çalışanlarına saldırdı. Sopaların da kullanıldığı saldırıda 2 güvenlik görevlisi ve 3 sağlık personeli yaralandı. Olay sırasında kalp krizi geçiren bir saldırgan ise acil müdahale ile hayata döndürüldü.