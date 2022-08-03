Gaziantep’te silahlı çatışma: 1 ölü, 2 yaralı

Gaziantep'te husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 21 yaşındaki genç öldü, 2 kişi yaralandı. Şehitkamil ilçesinin Taşlıca Mahallesi'nde önceki gece meydana gelen olayda, daha önceden aralarında husumet bulunan iki grup mahallenin yakınındaki boş arazide bir araya geldi. Grup üyeleri arasında çıkan tartışma sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında 2 kişi sopalarla, bir kişi de silahla yaralandı. Yaralılar ambulanslarla şehirdeki farklı hastanelerde tedavi altına alınırken durumu ağır olan Bozan Gürbüz (21) doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gürbüz'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı.