Gaziantep’te soba zehirlenmesi: Anne- baba ve 5 çocuk ağır yaralandı

Şahinbey ilçesinin Vatan mahallesi 93064 nolu sokakta meydana gelen olayda Uçkan ailesi gece ısınmak için soba yakarak uyudu. Öğle saatlerine kadar kendilerinden haber alamayan yakınları adrese gittiklerinde kapıyı açan olmayınca durumu 112 Acil Yardım hattına bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Muhammet Uçkan, eşi Aynzeliha ile çocukları Zehra, İrem, Melisa, Salih ve Yiğit Uçkan ambulanslarla Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ailenin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.