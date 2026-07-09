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Giriş Tarihi: 9.07.2026 14:42

Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü: Katil zanlısı yakalandı

Gaziantep'te tartıştığı kardeşi F.O. (24) tarafından tabancayla vurulan Fuat Orhan (26), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri katil zanlısını yakaladı.Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA Yaşam
Gaziantep’te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü: Katil zanlısı yakalandı
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Olay, sabah saatlerinde Sinan Mahallesi'ndeki bir çiftlikte meydana geldi. F.O. ile ağabeyi Fuat Orhan arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.


Fuat Orhan

AĞABEYİNE 14 EL ATEŞ AÇTI

Arbede sırasında F.O., üzerinde bulundurduğu tabancayla ağabeyine 14 el ateş açtı. Kurşunların isabet ettiği ağabey yaralandı. Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

YAKALANDI

İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Fuat Orhan, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ağabeyin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaçan F.O. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#GAZİANTEP

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Gaziantep'te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü: Katil zanlısı yakalandı
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