Gaziantep’te tartıştığı ağabeyini tabancayla öldürdü: Katil zanlısı yakalandı

YAKALANDI

İlk müdahalenin ardından özel bir hastaneye sevk edilen Fuat Orhan, kurtarılamadı. Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na sevk edilen ağabeyin cenazesi yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip ilçesinde defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Kaçan F.O. ise jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Soruşturma sürüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör