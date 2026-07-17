Gaziantep'te tatile giden aileye hırsız şoku: "4 dakika içinde altınları alıp çıkıyorlar!"

"EVDE 4 DAKİKA İÇİNDE HİÇBİR ŞEYE KARIŞMADAN SADECE YATAK ODASINI DAĞITIP ALTINLARI ALIP ÇIKIYORLAR"

Olay sonrası hayatlarının şokunu yaşadıklarını söyleyen Oktay Göğebakan, "Olaydan bir gün önce tatile gittik. Bir gün sonrasında ise akşam evimize hırsızlar girdi. Şahıslar, geldikleri motosikleti evimizin önüne park ettikten sonra eve giriyorlar. Evde 4 dakika içinde hiçbir şeye karışmadan sadece yatak odasını dağıtıp altınları alıp çıkıyorlar. Evde başka malzemeler de var ama hiçbir şeye dokunmadan sadece altınları alıp çıkıyorlar. Çalınan altınımız yaklaşık 1 kilo civarındaydı, 8 milyon TL'ye yakın zararımız var. Eve de muhtemelen anahtarla girip çıkıyorlar. Altınlarımızın bulunmasını istiyoruz, devletimizden, emniyet güçlerimizden yardım istiyoruz. Babamı 2 yıl önce kaybettim, bu altınlar onun yaptığı birikimlerdi. Bu altınları bizim geleceğimizdi. Bir an önce bulunmasını istiyoruz. Şüphelilerin de çevremizde birisi olduğu düşünülüyor. Çünkü evde olmadığımız vakti biliyorlar, tatile gittiğimiz biliyorlar, eve anahtarla girip çıkıyorlar ve altınların saklandığı yeri biliyorlar. Yani her ihtimal değerlendiriliyor" dedi.