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Giriş Tarihi: 21.10.2022 22:19

Gaziantep'te tatlıcı dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Gaziantep'yin Şahinbey ilçesindeki bir tatlıcıda yaşanan tartışma silalahlı kavgaya dönüştü. Olayda işletme sahibi hayatını kaybetti, oğlu ise yaralandı.

AA
Gaziantep’te tatlıcı dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Merkez Şahinbey ilçesi Karagöz Caddesi'ndeki tatlıcıya gelen M.A, iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle işletme sahibi Orhan Sertkaya ile tartıştı.

İŞLETME SAHİBİ BAŞINDAN VURULDU

Tartışmanın büyümesi üzerine Orhan Sertkaya ile oğlu Ali Sertkaya tabancayla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Dr. Ersin Arslan Araştırma ve Eğitim Hastanesi'ne kaldırıldı. Başından vurulan Orhan Sertkaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bacağından yaralanan Ali Sertkaya'nın durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Olay yerinde incelemede bulunan polis ekipleri, M.A'yı yakalamak için çalışma başlattı.

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Gaziantep'te tatlıcı dükkanında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
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