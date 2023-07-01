Gaziantep’te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...

İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla bayram ziyaretinden dönen Yunus Çelenk, sokakta taşkınlık çıkardığı iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gruptaki şahıslardan biri tarafından göğsünden bıçaklanan 3 çocuk babası Yunus Çelenk, ağır yaralandı.