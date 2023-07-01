Gaziantep’te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.
İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla bayram ziyaretinden dönen Yunus Çelenk, sokakta taşkınlık çıkardığı iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gruptaki şahıslardan biri tarafından göğsünden bıçaklanan 3 çocuk babası Yunus Çelenk, ağır yaralandı.
Talihsiz adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yunus Çelenk'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.