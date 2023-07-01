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Giriş Tarihi: 1.7.2023 11:50

Gaziantep'te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...

Gaziantep'te Yunus Çelenk ailesi ile birlikte bayram ziyaretine gitti. Bir grubun bıçaklı saldırısına uyğrayan 3 çocuk babası tüm çabalara rağmen hayatını kaybetti.

İHA
Gaziantep’te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...

Korkunç olay, dün akşam saatlerinde Şahinbey ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, eşi ve çocuklarıyla bayram ziyaretinden dönen Yunus Çelenk, sokakta taşkınlık çıkardığı iddia edilen bir grubun saldırısına uğradı. Saldırı sırasında gruptaki şahıslardan biri tarafından göğsünden bıçaklanan 3 çocuk babası Yunus Çelenk, ağır yaralandı.



Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Çelenk'i ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.

Talihsiz adam, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Yunus Çelenk'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Olay sonrası çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı olduğu değerlendirilen 2 şüpheli şahsı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Gaziantep'te vahşet! Bayram ziyaretinde saldırıya uğradı: Kurtarılamadı...
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