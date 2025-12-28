Gaziantep’te vicdanları sızlatan kaza: Anne öldü kızı ağır yaralandı! Çarpıp kaçan sürücü aranıyor

Kaza, akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, 80'inci Cadde'de yolun karşısına geçmek isteyen Emine Gündaş ve kızı Fatmagül Gündaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle anne ve kızı metrelerce savruldu.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ KAÇTI

Kazanın ardından otomobil sürücüsü aracıyla kaçtı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde anne Emine Gündaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Kazara ağır yaralanan Fatmagül Gündaş ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Hayatını kaybeden annenin Emine Gündaş'ın cansız bedeni kaza yerinde yapılan incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazanın ardından kaçan kimliği belirsiz sürücünün yakalanması için polis çalışma başlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.