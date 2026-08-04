Gaziantep’te yangın faciası: Anne ve çocukları alevlerin arasında kaldı! 1 ölü, 2 yaralı

Yangın, Şahinbey ilçesi Deniz Mahallesi'ndeki bir evde çıktı. İddiaya göre, evde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüyerek etrafı tamamen sardı. Yangın sırasında evde bulunan yabancı uyruklu anne ve 2 çocuğu alevler arasında kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

1 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri evde çıkan yangına müdahale ederken sağlık ekipleri ise çevredeki vatandaşlar tarafından evden çıkarılan anne ile üç çocuğu ile kurtarmak için eve girerek yaralanan şahsa müdahale etti. Yaralılar, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Gaziantep Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan 4 yaşındaki Yezen El Cesim, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

2 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Yaralılardan 2 yaşındaki kız çocuğunun durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yangında hayatını kaybeden Yezen El Cesim'in cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Girişi Muhammed Emin Akyıldırım - Editör