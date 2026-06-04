Gaziantep’te yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 1 yaralı

Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun Nizip gişeleri yakınındameydana gelen olayda 06 LK 966 plakalı yolcu otobüsü önünde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan ve yolu kapatan TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada otobüste ağır hasar meydana gelirken sürücüsü yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda bir süre kapanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından yeniden başladı.

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