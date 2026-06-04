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Giriş Tarihi: 4.06.2026 00:52

Gaziantep'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 1 yaralı

Gaziantep'te yolcu otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkan TIR'a çarptı. Otobüsün ağır hasar aldığı kazada şans eseri sadece 1 kişi yaralandı.

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Gaziantep’te yolcu otobüsü TIR’a çarptı! 1 yaralı
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Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolunun Nizip gişeleri yakınındameydana gelen olayda 06 LK 966 plakalı yolcu otobüsü önünde seyrederken direksiyon hakimiyetini kaybederek bariyerlere çarpan ve yolu kapatan TIR'ın dorsesine çarptı.

Kazada otobüste ağır hasar meydana gelirken sürücüsü yaralandı.

Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otobüs sürücüsü 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahale sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Otoyolda bir süre kapanan ulaşım, araçların çekilmesinin ardından yeniden başladı.

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Haber Girişi Uğur Birdal - Editör
#GAZİANTEP #NİZİP

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Gaziantep'te yolcu otobüsü TIR'a çarptı! 1 yaralı
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