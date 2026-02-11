Gaziantep’te zihinsel engelli adam sırra kadem bastı!

SOSYAL MEDYADAKİ BİR YORUM DİKKAT ÇEKTİ



Öte yandan kayıp zihinsel engelli Musa Çam ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşıma bir şahsın en son bir araçta görüldüğüne dair yorum yaptığı ve daha sonrasında da yaptığı yorumu sildiği belirlendi. Yaptığı yorumu silen şahsın da bilgisine başvurulması ve ifadesinin alınması için arandığı öğrenildi. Kayıp engelli vatandaşı arama çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.