Gaziantep’te zihinsel engelli adam sırra kadem bastı!

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde yaşayan ve yüzde 65 zihinsel engeli bulunan 52 yaşındaki Musa Çam'dan 5 gündür haber alınamıyor. Yakınlarının emniyet ve jandarmaya kayıp ihbarında bulunmasının ardından arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, ailesi ve vatandaşlar, Musa Çam'ı mahalle mahalle, sokak sokak ararken şu ana kadar herhangi bir ize rastlanmadığı belirtildi.
KARDEŞLERİ DURUMUNDAN ENDİŞE EDİYOR
Ağabeylerinin kayıp olduğunu söyleyen Sedat ve Gökhan Çam, bulunması için yardım istedi. Kardeşler, "Ağabeyimiz Musa Çam 5 gündür kayıp. Haber alamıyoruz. Kardeşimin hayatından şüphe duyuyoruz. Allah için gören duyan varsa bize yardımcı olsun. Emniyete, jandarmaya bilgi verdik. Başka yapabileceğimiz bir şey kalmadı" dedi.
SOSYAL MEDYADAKİ BİR YORUM DİKKAT ÇEKTİ
Öte yandan kayıp zihinsel engelli Musa Çam ile ilgili sosyal medyada yapılan paylaşıma bir şahsın en son bir araçta görüldüğüne dair yorum yaptığı ve daha sonrasında da yaptığı yorumu sildiği belirlendi. Yaptığı yorumu silen şahsın da bilgisine başvurulması ve ifadesinin alınması için arandığı öğrenildi. Kayıp engelli vatandaşı arama çalışmaları ve olayla ilgili soruşturma sürüyor.