Haberler Yaşam Haberleri Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirmişti: İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen'e veda...
Giriş Tarihi: 21.8.2022 15:54 Son Güncelleme: 21.8.2022 15:55

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirmişti: İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen'e veda...

İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen, dün Gaziantep'te meydana gelen kazada hayatını kaybetmişti. 25 yaşındaki genç gazeteci, bugün gözyaşları arasında toprağa verildi...

DHA
Gaziantep’teki kazada yaşamını yitirmişti: İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen’e veda...

Gaziantep'teki kazada yaşamını yitiren İhlas Haber Ajansı Muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen (25) için memleketi Şanlıurfa'da cenaze namazı kılındı.

Yusuf Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınan namaza; Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Kaytan, İhlas Haber Ajansı Genel Yayın Koordinatörü İrfan Altıkardeş, baba Cemal Esen, Esen ailesi ile yakınları, gazeteciler ve çok sayıda kişi katıldı. Muhammed Abdülkadir Esen'in cenazesi, Bediüzzaman Mezarlığı'nda toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gaziantep'teki kazada yaşamını yitirmişti: İHA muhabiri Muhammed Abdülkadir Esen'e veda...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA