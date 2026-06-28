Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı

Nurdağı ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.
Havadan 1 helikopter, karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.
3 HEKTARLIK KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ
Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.