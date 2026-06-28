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Giriş Tarihi: 28.06.2026 19:53

Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

AA
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Nurdağı ilçesine bağlı Kırkpınar Mahallesi kırsalındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Genel Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

Havadan 1 helikopter, karadan 6 arazöz, 4 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 2 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kontrol altına alınarak soğutma çalışması başlatıldı.

3 HEKTARLIK KIZILÇAM ORMANI ZARAR GÖRDÜ

Yangında yaklaşık 3 hektarlık kızılçam ormanı zarar görürken, ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

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Haber Girişi Halil İbrahim Ğlkü - Editör
#GAZİANTEP #NURDAĞI

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Gaziantep'teki orman yangını kontrol altına alındı
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