Gaziemir’de işçiler ’Grev’ dedi! Gaziemir’de belediye işçileri greve çıkıyor

İşveren yüzde 30'luk teklifini yüzde 35'e çıkarsa da sonuç değişmedi. İşçiler arasında yapılan oylamada 68 işçi yüzde 35'lik son teklife evet derken geriye kalan 438 işçi greve çıkılması yönünde oy kullandı. Sendika daha önce açıkladığı gibi anlaşma olmazsa 30 Nisan Çarşamba yani yarın greve çıkacaklarını duyurdu. Şimdi tüm gözler sendika ile işveren arasında yapılacak görüşmelere çevrildi. İlerleyen saatlerde taraflar el sıkışamazsa Gazi Bel Şirketindeni 600 işçi bırakıp greve çıkacak.

Gaziemir Belediyesi'ne bağlı Gazi-Bel Şirketinde örgütlü DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası İzmir 5 Nolu şube ile işveren adına toplu iş sözleşmesi görüşmelerini yürüten Sodem Sen araüsında bir süredir devam eden ve 600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi anlaşmazlıkla sonuçlandı. Sendika anlaşma olmazsa 30 Nisan'da greve çıkacaklarını duyurdu.

SON TEKLİF OYLANDI, İŞÇİLER GREV DEDİ

Greve saatler kala işveren yüzde 30'luk teklifini yüzde 35'e çıkarsa da sonuç değişmedi. Sendika işverenin son teklifini işçilere sordu. İşçilerden 68'i teklifin kabul edilmesi yönünde oy kullanırken 438 iştçi son teklife hayır oyu kullanarak greve çıkılması yönünde görüş belirtti.

600 İŞÇİYİ KAPSIYOR

Yaşanan son gelişme sonrası sendika ilerleyen saatlerde yeni bir teklif gelmemesi halinde 29 Nisan'ı 30 Nisana bağlayan gece saat 00.00'dan itibaren bu işyerinde grev var yazan pankartları belediyeye bağlı hizmet binalarına asacaklarını duyurdu.

GÖRÜŞMELER SÜRECEK

DİSK/Genel-İş İzmir 5 No'lu Şube Başkanı Savaş Aras gelinen son durum hakkında işçilere bilgi verdi. Aras konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, "Bu işin son noktası grevdir. Haklarımızı korumak ve kazanımlarımızı arttırmak adına grev kaçınılmazdır. Belediye ile de görüştük, biz her türlü konuşmaya açığız. Greve çıktığımızda da görüşmeye açığız. Müzakere kapısını kapatmıyoruz. İşverenden de bu sağduyuyu bekliyoruz" diye konuştu.

BELEDİYE HİZMETLERİ DURACAK

Şimdi tüm gözler taraflar arasındaki görüşmeye çevrildi. Eğer ilerleyen saatlerde işverenden yeni bir teklif gelmezse sendika daha önce duyurduğu gibi 29 Nisan Salı'yı 30 Nisan Çarşambaya bağlayan gece saat 00.00 itibariyle belediyeye ait işyerlerine üzerkinde 'Bu işyerinde grev var' yazan pakartlar asıp grev halayı çekecek. İşçilerin greve gitmesi ile birlikte Gaziemirliler Çarşamba gününe kabusla uyanacak. İlçede çöpler toplanmayacak, park ve bahçelerdeki temizlik sulama işlemleri yapılmayacak. İlçe genelindeki asfaeltlama çalışmaları da yine grev nedeniyle duracak. Belediyenin çeşitli birimlerindeki ofislerde görev yapan sendikalı büro elemanlarının da iş bırakması ile belediyedeki bürokratik işlemlerde de büyük aksamalar yaşanacak.