Gaziemir’i görmüyorlar

İl ve ilçe ana kademe, kadın ve gençlik kollarının katılımı ile yaklaşık 300 kişilik bir kadroyla birlikte Gaziemir'in dört tarafına dağılarak vatandaşları dinlediklerini söyleyen Başkan Sürekli, esnaf ziyaretleri de gerçekleştirdi. İlçe halkının yerel idareden muzdarip olduğunu belirten Sürekli, izlenimlerine ilişkin şunları kaydetti; "Kendi milletvekilleriyle yaptığı görüşmeleri icraat sayan, faaliyet raporlarını hizmet yerine genel siyasetle dolduran bisiklet yolu olmayan ilçeye BİSİM istasyonu koyan, sel felaketine önlem adı altında halka kum torbası dağıtan CHP'li Belediyelerin dönemi bitiyor. Çünkü Gaziemir; somut işler, çözümler görmek istiyor. Kaynaklarını har vurup harman savurmaları da cabası. 6,5 Milyon TL'lik kaynağı yeniden inşa edebilecekleri Atatürk Kültür Merkezi'nin tadilatına aktarmaları en çarpıcı örneklerden biri. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Büyükşehir Belediyesi'ne devredeli 10 yıl oldu ama; Aktepe ve Emrez Mahallelerindeki 1 milyon 220 bin metrekarelik kentsel dönüşüm alanına geçtiğimiz aylarda göstermelik bir temel attılar. Dönüşüm alanının yüzde 3'ünü kapsayan, hedefsiz bir adım. Neredeyse 10 bin konutluk bir alanda, 10 yılda 300 konut için sadece temel atma. İlçe merkezindeki trafik tam anlamıyla keşmekeş, tek bir çözüm denemeleri yok. Akçay Caddesi artık yükü taşıyamıyor, imar planlarında 2 alternatif olmasına rağmen adım atan yok. Büyük hayal kırıklığı. Bu, halkın zekâsı ve sabrıyla dalga geçmek."

VATANDAŞA TEK NOKTADAN ÇOK HİZMET

İlçe programı kapsamında Seydiköylüler Derneği'ni de ziyaret eden AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, ilçe yatırımları ile ilgili de bilgi verdi. Sürekli; "İzmir Çevre Yolu Projesi'nin ilk etabında 6. Sanayi Sitesi, Otokent'ten Çevre Yoluna bağlantıyı gerçekleştirmiştik. Milletvekillerimiz ilçemiz yatırımlarını yakından takip ediyor. Depremde hasar gören ve yıkılan okullarımız en kısa sürede hizmete girecek. 10 bin 51 metrekare açık, 7 bin 700 metrekare kapalı alana sahip yeni Hükümet binamızın yapımına son sürat devam ediliyor. Kaymakamlık, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Tüketici Hakem Heyeti Başkanlığı, Nüfus Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Kadastro Müdürlüğü ve Mal Müdürlüğü'nün tek çatı altında toplanacak. Gaziemir'de kuruluşu bulunmayan Sosyal Hizmetler Merkezi, İŞKUR gibi kurumlar da bu binada hizmet verecek. Vatandaşımızı kapı kapı dolaştırmadan, tek noktada tüm işlemlerini yapabileceği büyük bir yatırım ve organizasyon. Şimdiden ilçemize hayırlı olsun. Gördük ki; Gaziemir'in yerel hizmet açığı, açlığı büyük. Derdi çok, sabrı tükenmiş. Elimiz üzerinde. Yeter ki halkın yararına olsun, gerçekçi ve somut işlerin her zaman destekçisiyiz. Ve o gün geldiğinde, AK Belediyeciliğin farkını yaşatmak için sonuna kadar hazırız." dedi.